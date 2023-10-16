Кадры мощного удара были записаны разведывательным беспилотником ВС РФ

Недолго оставался целым ремонтный цех ВСУ, спрятанный в городе Краматорск. Так "припорошенный" среди гражданских строений объект военного назначения был установлен российской разведкой и в оперативном порядке соответствующие координаты были отправлены в авиационный штаб. После чего воздушная группировка "Юг" метким и мощным ударом превратила ремонтный комплекс в груду больших обломков.

Как стало известно, украинские военнослужащие не нашли ничего лучше, как начать обслуживать повреждённую западную бронетехнику в стенах мирного предприятия. Здесь "исцелялась" не только украинские бронемашины, но и западные образцы вооружений, над которыми трудились соответствующие ремонтные бригады иностранных специалистов.

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Источник фото: wallpaperflare.com





В один из таких моментов, когда концентрация работников ключа и газового резака была максимальной, в небе недалеко от ЛБС появился один из истребителей-бомбардировщиков Су-34, удачным ударом и разрушивший военный объект. Теперь уж точно поврежденная и нагроможденная техника никогда не будет починена здесь, похороненная навеки в развалинах.

По уточненным данным, было накрыто не менее 12 бронеединиц.





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