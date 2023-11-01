Новая модель является дальнейшим развитием линейки Ил-96

Свой первый полет в российском небе выполнил Ил-96-400М, относящийся к классу широкофюзеляжных дальнемагистральных гражданских самолетов. О знаковом событии из мира отечественной авиации рассказал Денис Мантуров. По словам пресс-службы руководителя Минпромторга, последний в комплиментарном стиле высказался в адрес всех сопричастных в создании и выполнении первого полета современного Ила.

Ил-96-400М представляет собой дальнейшее развитие в линейке Ил-96, точнее модели Ил-96-300. Новая версия получила увеличенный в длину на 9,35 метров фюзеляж. А поддерживают максимальные летные характеристики новые воздушные движители ПС‑90А1, превосходящие ПС-90А по показателям мощности.

реклама





источник фото: ОАК





Общая вместимость одного борта составляет в наиболее возможной версии до 370 пассажиров. К тому же обновленная ревизия благодаря внедрению улучшенных систем навигации и радиосвязи, стала более надежной, а самое главное - безопасной.

Сами же испытания проходили на высоте в 2 километра с максимальной скоростью в 390 км/час с длительностью полета в 26 минут. Причем всё это выполнялось экипажем, где большинство членов пилотного братства были обладателями почетных наименований "заслуженных" летчиков и штурманов.

Теперь с появлением на ближнем горизонте Ил-96-400М, согласно словам руководителя "Ростеха" Сергея Чемезова, Россия в области местных авиаперевозок получила тот самый технологический суверенитет государства.





рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



