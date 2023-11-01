Миф об очередном чудо-оружии из-за рубежа развеян самими же украинцами

Старший офицер украинской разведки заявил в своем интервью для Defense News о неспособности турецкого БПЛА противостоять современной российской армии. Да что там противостоять, в сердцах иносказательно отметил полковник ГУР Украины Владимир Валюха, Байрактар оказался слабо приспособлен вообще к использованию на передовой, где время жизни такого дрона стремится к минутам. Причем украинский командир старался подбирать слова поаккуратней, дабы не вызвать неприятия со стороны ещё одного союзника официального Киева из блока НАТО.

И действительно, по словам того же Валюхи, разведывательно-ударные дроны турецкого производства ещё пытаются летать и функционировать в воздухе, но на безопасном удалении от фронта. Где самое близкое расстояние, на который TM2 подлетает, это не ближе 100 километров. Всему виной насыщенность передовой со стороны российских сил мощными силами РЭБ и плотными рядами ПВО. Противопоставить такой обороне турецким БПЛА абсолютно нечего.

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Источник фото: google.com





Лучше всяких красноречивых цифр будут вот такие данные: по словам военного разведчика, максимально длительное время проведенное бортом TM2, наблюдаемое им лично, составило не более получаса.

И как прокомментировали западные военные эксперты, Bayraktar из потенциального хищника "мановением" российских ПВО и РЭБ превратились в обычный кусок летающего пластика с бесполезными свойствами.

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А между тем в Турции не унывают, представив на днях морской вариант того самого Байрактара - Bayraktar TB3, способный взлетать с палубы универсального корабля, так называемого легкого авианосца TCG Anadolu.