Его разработка длилась несколько лет, а в серию он поступит в следующем году

На днях совершил свой первый полет Bayraktar TB3 в турецких водах. О новом беспилотном аппарате "made in Turkey" рассказал американский журнал The Drive. Новый Байрактар является морской версией "классического" TB2 и используется в качестве авиационного аппарата, запускаемого с палубы десантного корабля ВМС TCG Anadolu, выступающего в роли легкого авианосца.

Как стало известно изданию из США, разработка TB3 затянулась на несколько лет, и первые данные об турецком морском БПЛА проникли в открытое информационное пространство прошедшей весной.

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Источник фото: google.com





Технические характеристики сходны с предшествующей моделью с размахом крыла в 14 метров и общей длиной в 8,35 метра. БПЛА может поднять полезную массу в размере 280 килограмм и пролететь не менее 1700 километров благодаря движителю PD170 со 172-я лошадиными силами. Причем аппарат способен на суточное нахождение в воздухе.

В качестве вооружения на шести подвесах могут быть размещены два типа ракет - с лазерным наведением и корректируемые противотанковые снаряды. Есть возможность дооснастить TB3 и бомбами. Без вооружения "Байрактар-3" может нести функции разведчика или поста ретрансляции сигнала.

Серийное производство должно стартовать в следующем году.





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