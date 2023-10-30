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Madarator
Пентагон: За последние 14 дней американские объекты в Сирии и Ираке была атакованы не менее 23 раз
Наверное это какой-то жирный намек

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   В Ираке и Сирии военные объекты США были атакованы не менее 23 раз, начиная с 17 октября. Статистику огласил осведомленный функционер из Пентагона.

   Представитель министерства обороны США утверждает, что все удары были нанесены с помощью ракет и ударных БПЛА. Причем распределение между атаками было примерно равным: 15 раз атаковали американцев в Ираке, 9 - В Сирии. Вопрос по количеству жертв среди военнослужащих Вашингтона остался без ответа.

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Источник фото: topwar.ru


    Существует некая связь между атаками самих США на проиранские объекты в Сирии и ответные удары по американским базам. Силы Пентагона атаковали в основном склады боеприпасов и вооружения. Для атак использовались истребители F-16.

   Тем временем бригадный генерал Пэт Райдер США считает, что все атаки связывает явная поддержка со стороны иранских властей и аффилированным с ними Корпусом стражей исламской революции.

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    Между тем по ряду неназванных источников из Белого дома, ряд советников Джо Байдена уговаривают американского президента нанести ответный удар по самому Ирану, как ответ на максимально участившиеся нападения американских сил в Сирии и Ираке.

#сша #атака на военные базы сша в ираке
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