Полку в конкурентах Байрактара прибыло

В исламской республике ударный БПЛА "Каррар" научился бороться с воздушными целями. Такое стало возможным после оснащения дрона в рамках программы "Расул" реактивным снарядом, портрированным с наземного зенитного комплекса AD-08. Во время тестовых заданий реактивный беспилотник, используя ракету от "Маджид", обнаружил удаленную цель и выпустил ракету, наводящуюся по тепловому следу на потенциальный объект атаки. По сообщению командующего всеми войсками ПВО официального Тегерана, условный "нарушитель" был уничтожен.

Со слов генерала Сабахифарда, полигонный учебный бой состоялся в первых числах октября.

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Стартовая платформа для Karrar, оснащенная разгонным блоком. Источник фото: topwar.ru







Karrar относится к классу разведывательно-ударных дронов с турбореактивным двигателем. Старт беспилотного аппарата возможен с материнской установки. Максимальная дальность боевой работы составляет 1000 километров в разведывательном режиме, при переходе на "ударную работу", эффективный радиус падает до 400 км. Но с новыми возможностями машина из Ирана получила новую профессию перехватчика, способная обеспечить доминирование в воздушной среде иранской армии.

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А тем временем в России "Герань" получила очередной вариант, когда дрон стал заметно дешевле и приобрел характерный звук газонокосилки.