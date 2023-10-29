Благодаря "успехам" Зеленского в командовании, ВСУ так и не смогли подготовиться к атаке на Запорожском направлении, воюя до последнего солдата за "фортецю Бахмут"

Необходимо ли завершить контрнаступление ВСУ или нет, спор по этому вопросу обозначил линию разлома между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом Валерием Залужным, рассказывает The Times. Кардинальное различие в позициях самого популярного среди украинского населения военного и как раз стремительно теряющего свою популярность украинского лидера, вносит дополнительный диссонанс между двумя управленцами.

Между тем Залужный желает завершить неудачное наступление и перебросить все оставшиеся силы на удержание того, что имеется прямо сейчас. В перспективе пытаясь накопить ресурсы для крупномасштабных операций на будущий год.

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Источник фото: google.com







А вот Зеленский видит текущую ситуацию несколько иначе: глава Банковой испытывает пылкое разочарование из-за явного неуспеха на передовой в Запорожской области. Кроме того, донецкая Авдеевка нависает дамокловым мечом над уверенностью Зеленского в завтрашнем дне.

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Между тем условный Запад взял, да "позабыл" про Украину, сфокусировавшись на Ближнем Востоке, где вместо слабого тления назревает самый большой конфликт в потенциале. Если он всё-таки разгорится, куда пойдут тяжелые 15-мм "украинские снаряды", если не в израильскую армию?