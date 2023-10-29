Правда шапкозакидательство никого не доводило до положительного исхода

Кровавый тупик и ничего больше стали закономерным итогом неудачного контрнаступления украинской армии на юге Запорожской области, - написал портал 19fortyfive.

В публикации говорится, что украинский Генштаб давно заметил плачевную ситуацию на фронте не только под Работино и в близлежащих селах, безуспешно штурмуемых ВСУ в октябре с использованием драгоценных немецких танков Leopard, но и в Донецкой области под покинутым текущей весной Бахмутом. Но изменить уже украинские генералы ничего не в силах, так как в вышеназванных районах оборона россиян слишком плотная и насыщенная. И, как считают в издании, у украинских военных остался лишь один вариант - пойти в наступление в Херсонской области, куда и были переброшены дополнительные войсковые резервы.

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Источник фото: iz.ru

Но и тут успеха ожидать с наибольшей вероятностью не приходится - оборонительные позиции россиян и здесь насыщены мощными средствами воздействия, такими как тяжелые удары корректируемых авиационных боеприпасов ВКС, так изобилие снарядов для ствольной артиллерии ВС РФ.

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Между тем не только лишь в Авдеевке украинским военным "грустно", не весело им и под харьковским Купянском, где российская сторона способна в самое ближайшее время перейти к наступлению, - резюмировали в 19fortyfive.