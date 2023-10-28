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Глава кабинета министров Словакии Роберт Фицо публично, во всеуслышание в своей речи назвал Украину самым коррумпированным государством на планете Земля. Причем выделить какую-то конкретно ветвь власти он не может, по словам Фицо, "все ветви украинской власти" абсолютно коррумпированные.
И уже в словацкой прессе Dennik N, эта пятничная, сказанная в финале саммита ЕС, речь и была опубликована. Причем Фицо обозначил свое нежелание помогать официальному Киеву в возросшем размере именно этой неприглядной стороной восточноевропейской республики.
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Источник фото: eadaily.com
Между тем словацкий премьер-министр выразил неуверенность в передаче общеевропейской финансовой помощи украинскому государству общей суммой в 50 миллиардов долларов на период 2024-2027 годов, указано в материале издания. Причем общей договоренности по поводу выделения этой гигантской суммы нет. Но постараются хоть что-то "с этим сделать" во время следующего срочного саммита ЕС. На решение по 50 млрд. долларов есть время до завершения 2023 года.
Роберт Фицо отличается последовательной антиукраинской позицией. И именно свое обещание прекратить всяческую военную помощь соседней Украине не в последнюю очередь позволило политику в третий раз стать главой кабинета министров.