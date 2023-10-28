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В Авдеевке для украинского гарнизона всё плохо, и в самое ближайшее время она может быть оставлена. Падение укрепрайона, на возведение которого Украина потратила долгие восемь лет, может случиться очень скоро. В этом уверена редакция ТГ-канала "Русская весна" в лице своих военкоров, комментирующих мнение военнослужащих ВСУ, держащихся из последних сил за пригород Донецка.
Как заявил один из украинских солдат, Авдеевка будет очень скоро потеряна, и ВСУ на это практически никак не способны повлиять, остается лишь "дождаться" этого. Одной из причин, почему Авдеевку так тяжело продолжать удерживать дальше, - это перманентные удары ВКС РФ и артиллерийских расчётов, бьющих из снарядно-бомбового "тяжелого ассортимента", - утверждает военный ВСУ.
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Источник фото: ria.ru
Как запасной "план Б", к которому необходимо прибегнуть как можно скорее, опрошенный считает, что ближайшую к ЛБС Константиновку нужно "залить бетоном" и как можно быстрей отрывать подземные схроны и укрытия.
Напомним, именно 10 октября начался штурм Авдеевки, когда город-спутник Донецка в неисчислимом числе сотрясли каскады тяжелых взрывов.
Совсем недолог тот час, когда так называемый авдеевский гарнизон ВСУ попадет в оперативное окружение.