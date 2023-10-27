Роботы противоборствуют роботам

Ничего не подозревающий робот-минер пытался заминировать дорогу в серой зоне на ЛБС, но за ним в это время наблюдала оптика отечественного FPV-дрона, принадлежащего добровольческому отряду имени Судоплатова российской армии. Скорее всего, в качестве роботизированного "сотрудника" трудился механизм Gnome Kamikaze, созданный в городе Днепропетровск летом прошлого года.





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Украинский робот. Источник фото: aif.ru







Правда, выполненную работу нельзя было назвать безопасно выполненной: разведывательный дрон россиян отследил пути отхода Gnome Kamikaze, после чего сам робот и его два человеческих оператора ВСУ были уничтожены двойной атакой FPV-дронов ВТ-40. Причем с наибольшей вероятностью можно утверждать, что колесная платформа восстановлению не подлежит из-за начавшейся детонации "тяжелых" мин ТМ-62.





Источник фото: tass.ru





Украинский робот представлял собой двухосевое колесное шасси, способное перевозить в грузовом секторе противотанковое средство минирования - ту же ТМ-62, снаряженную взрывчатым веществом в 7,5 килограмма.

Между тем в России обновили Ланцет, наделив его собственной системой наведения и возможностью, благодаря внедренному искусственному интеллекту, самостоятельно отслеживать и принимать решение об уничтожении обнаруженной боевой техники.

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