Но для Украины, и в частности ВСУ, это ничего не изменит

F-16 в самое ближайшее время станет тренировочной единицей в руках украинских пилотов. В этом убежден спикер ВСУ Юрий Игнат, заявивший, что иностранные инструкторы будут обучать отряд украинских летчиков под своим непосредственным руководством в самое ближайшее время. На текущий момент лучшие украинские "асы" осваивают зарубежный истребитель на военных авиасимуляторах, идентичных боевой кабине американского самолета. После чего последует оперативный переход на полет на настоящем F-16, считает советник командования воздушных сил ВСУ.





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Источник фото: google.com







Комментируя якобы успехи учеников, Игнат рассказал о выполнении "домашнего задания". Правда что под этим подразумевается в деталях, старший офицер ВСУ отвечать отказался.

Между тем один из основателей Азова* (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) Андрей Билецкий считает, что даже одномоментная передача 50-100 бортов американских истребителей ни в коей мере не поменяет ничего для украинской армии на поле боя ввиду ощутимого превосходства ВКС РФ. Причем последнее заключается как в более качественном превосходстве, так и в большем количестве разнообразной авиации на бесчисленных военных аэродромах России.





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* Азов - Террористическая организация, запрещена на территории РФ