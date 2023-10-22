Прошлый результат ударов превышен в 15 раз

Текущие сутки для украинских военных в Херсонской области закончились новым неудобным рекордом, который им пришлось подсчитать: ВКС РФ для ударов по ВСУ в обозначенном регионе использовали только за 24 часа 36 высокоточных авиационных боеприпаса.

О новом достижении российских военных рассказала официальная представитель командования "Юг" ВСУ - Наталья Гуменюк, сообщает издание "Страна". До этого в среднем Россия атаковала на херсонском направлении в среднем 2-3 авиабомбами в сутки, вторит пресс-секретарю сил самообороны местный чиновник Толоконников.

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"Младшая сестра" - ФАБ-500. Источник фото:. Фото: VK-сообщество "MILITARYCHRONICLES"







В знак "подтверждения" в мировой Сети появились кадры боевой работы истребительной авиации ВКС РФ: Су-34 атаковал защитную зону ВСУ под Антоновским железнодорожным мостом. Удар совершался ФАБ-1500, оснащенной высокоточным модулем УМПК, способным преодолеть после сброса расстояние в 60 километров. Сила взрыва была настолько мощной, что полностью остановила украинскую десантную операцию на существенный промежуток времени.

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Между тем в России с каждым днем ширится производство различной номенклатуры вооружений, в том числе и авиационных боеприпасов с системами наведения и импульсными ракетными двигателями.