Львиную долю потерь "принесли" бойцы ХАМАС со своей версией советского РПГ-7

По мнению ТГ-канала "Милитарист" армия Израиля начиная с 7 октября лишилась в меньшем случае 30-ти ОБТ Merkava. Согласно приведенным сведениям, существенную "лепту" в размере 12-и пораженных тяжелых еврейских танков внесла ливанская Хезболла. Остальные 20-ть пришлись на действия бойцов ХАМАС и иных пропалестинских группировок сектора Газа.

Что интересно, большинство выбитых Меркав были уничтожены Tharallah, ливанской версии иранской же ревизии российского "Корнета". Для лучшей эффективности пусковые установки ПЗРК сведены в так называемую дуплекс-систему, когда следует два выстрела один за другим с минимальной задержкой. Такая пауза необходима для преодоления активированной системы израильской КАЗ Trophy (активная защита).

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Источник фото: wallpaperflare.com





Бойцы Хезболлы подкарауливали несущие патрули танки израильтян во время передвижения последними вдоль государственной границы с Ливаном. Что интересно, бойцы еврейских танков настолько уверовали в их "неуязвимость", что передвигались по открытой местности без прикрытия штурмовиков или иных подразделений и техники, обеспечивающей прикрытие от операторов ПТУР.





"дуплексный псевдо-Корнет" от ливанской Хезболлы - Tharallah. Источник фото: imp-navigator.livejournal.com







Остальные версии Меркав оказались поражены репликой реактивного гранатомета из эпохи СССР - РПГ-7, получившего название в Палестине Al-Yasin. Выстрел RPG-7VR если не уничтожает израильский танк с первого выстрела, то приносит серьёзные повреждения боевой машине, делая её малоподвижной и более уязвимой.





Палестинский "РПГ-7" - Al-Yasin. Источник фото: imp-navigator.livejournal.com







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И ввиду последних событий для защиты от дронов-сбрасывателей еврейские экипажи бронетехники стали устанавливать по российской "военной моде" так называемые противодронные "мангалы".