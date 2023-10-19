Уничтоженная техника попыталась дозаправиться

Дрон-камикадзе "Ланцет" настиг вертолет ВС ВСУ во время его нахождения вблизи ЛБС. По сообщении ТГ-канала "Военная хроника", отечественный БПЛА подкараулил украинскую крылатую машину во время приземления. Вероятней всего экипаж решил дозаправиться или осуществлял разгрузочно-погрузочные работы рядом с Уманским, пишет редактор телеграм-канала .

В настоящий момент идет верификация информации по уничтоженному борту под Донецком.

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Источник фото: google.com







К текущему часу "Ланцет" стал одним из самых грозных и уважаемых вооружений на территории проводимой спецоперации. Воздушный хищник "склевывал" на своем боевом пути самые разнообразные военные единицы: это были замаскированные полевые штабы, ЗРК, станции РЭБ, танки, САУ, катера и даже ударные самолеты в лице ВС ВСУ МиГ-29 и Су-25.

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А благодаря очередному обновлению, новая модель "Ланцет-3" способна осуществлять боевые вылеты теперь до 70 километрах от так называемого "нуля". Именно за последний месяц так были уничтожены истребители и штурмовики в Николаевской и в Днепропетровской областях Украины.