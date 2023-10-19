А то плавают тут всякие, якорями цепляются, а потом внезапно трубопроводы рвутся

В Балтийском море теперь будет заметно больше кораблей североатлантического альянса, выполняющих миссии по патрулированию здешнем регионе. Об увеличении присутствия плавсредств в акватории одного из северных морей рассказал представитель НАТО Дилан Уайт, информирует ТАСС.

Как заявил чиновник, в набор новых мер войдут расширенные передвижные посты, состоящие из воздушных разведчиков, использующих функцию наблюдения за водной гладью. И вероятней всего выбор будет заключаться в использовании вместо человеческих экипажей беспилотных аппаратов.

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Источник фото: Ермак-инфо.рф







А для дополнительного усиления в конвои на воде будут подключены и минные тральщики, предназначенные для регулярных рейдов в районе.

До сегодняшнего момента доподлинно неизвестно, кто или что виной случившемуся, из-за чего подводный газопровод Balticconnector перестал функционировать. Теперь передача газа между Финляндией и Эстонией по действующему газопроводу временно прекращена.

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Сам инцидент случился 8 октября. Но даже после таких фактов, что виновник не установлен, Йенс Столтенберг сотрясает воздух "мускулами НАТО", во всеуслышание заявив, что за происшествие потенциальный разоблаченный нарушитель получит "решительный ответ".