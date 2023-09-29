Слаженная командная работа не позволила силам ВСУ получить даже призрачную надежду на спасение немецкого танка

Российские военные получили денежные выплаты за уничтоженный германский тяжелый танк Leopard. Причитающиеся по такому поводу награды были удостоены военные: командир артиллерийского расчета гаубицы Д-30 и оператор ударного дрона. Военнослужащие служат в составе 1-й гвардейской танковой армии и лично рассказали о ратном подвиге, осуществленном в Запорожской области.





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Источник фото: gagadget.com





Как рассказал солдат с полевым позывным "Степа", вверенная ему команда при помощи тяжелых 122-мм снарядов смогли первыми встретить танк противника. В самом начале разведывательные службы дали точные координаты украинского ОБТ, после первого пристрелочного выстрела последовала поправка, с помощью которой боеприпас сразу же сбил и повредил гусеницу, а тяжелобронированная машина остановилась. По мнению артиллериста, немецкий Леопард после этого никак не тянул на звание "самого лучшего танка в мире" и с ним случилось ровно то, что происходит и со всеми остальными гусеничными машинами.





Гаубица Д-30. Источник фото: bmpd.livejournal.com







Далее рассказ продолжил боец отечественного БПЛА-подразделения "Гамлет", заявивший, что украинская армия "кишмя кишит" современной иностранной техникой, но новизна последней нисколько не спасает её от дронов-камикадзе "Ланцет". И нет особенной разницы кто там "на земле": польская САУ Crab или тяжелая продукция Rheinmetall AG (которая изготавливает танки Leopard). Всё это одинаково горит, а после и взрывается, закончил беседу военный. Кроме того он заявил, что он и его коллеги с нетерпением ждут американский Abrams на поле боя. И технике Пентагона обещают устроить горячий прием от слова "гореть".





Ланцет. Источник фото: topwar.ru





Вышеназванный Леопард был остановлен, а затем полностью уничтожен в бою у села Стельмаховка на Купянском направлении.





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