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Оператор дрона и командир гаубицы Д-30 получили денежную премию за уничтожение танка Leopard
Слаженная командная работа не позволила силам ВСУ получить даже призрачную надежду на спасение немецкого танка

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   Российские военные получили денежные выплаты за уничтоженный германский тяжелый танк Leopard. Причитающиеся по такому поводу награды были удостоены военные: командир артиллерийского расчета гаубицы Д-30 и оператор ударного дрона. Военнослужащие служат в составе 1-й гвардейской танковой армии и лично рассказали о ратном подвиге, осуществленном в Запорожской области.


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Источник фото: gagadget.com


   Как рассказал солдат с полевым позывным "Степа", вверенная ему команда при помощи тяжелых 122-мм снарядов смогли первыми встретить танк противника. В самом начале разведывательные службы дали точные координаты украинского ОБТ, после первого пристрелочного выстрела последовала поправка, с помощью которой боеприпас сразу же сбил и повредил гусеницу, а тяжелобронированная машина остановилась. По мнению артиллериста, немецкий Леопард после этого никак не тянул на звание "самого лучшего танка в мире" и с ним случилось ровно то, что происходит и со всеми остальными гусеничными машинами.


Гаубица Д-30. Источник фото: bmpd.livejournal.com


   Далее рассказ продолжил боец отечественного БПЛА-подразделения "Гамлет", заявивший, что украинская армия "кишмя кишит" современной иностранной техникой, но новизна последней нисколько не спасает её от дронов-камикадзе "Ланцет". И нет особенной разницы кто там "на земле": польская САУ Crab или тяжелая продукция Rheinmetall AG (которая изготавливает танки Leopard). Всё это одинаково горит, а после и взрывается, закончил беседу военный. Кроме того он заявил, что он и его коллеги с нетерпением ждут американский Abrams на поле боя. И технике Пентагона обещают устроить горячий прием от слова "гореть".


Ланцет. Источник фото: topwar.ru


   Вышеназванный Леопард был остановлен, а затем полностью уничтожен в бою у села Стельмаховка на Купянском направлении.


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#leopard #премии за уничтожение западной техники на сво
Источник: rg.ru
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