Разумеется лучшие истребители Абрамсов удостоятся денежной премии

Танкисты ВС РФ в боевом кураже и уже заочно спорят между собой по-дружески, кому из них удастся выбить "американский страйк", уничтожив первым тяжелый танк Abrams в бою. О приподнятом настроении в ожидании появления на передовой того самого М1 Abrams, рассказал комбат танкового отряда капитан Самбу Хутаков. Сезон осенней охоты на западный "зверинец" открыт, - добавил командир батальона.

Кроме того желание сразить якобы "бессмертную" гусеничную технику в сражении настолько сильное, что ряд танкистов готовы пойти в атаку даже без своих "семьдесят вторых", а лишь силами противотанковых команд, вооруженных лишь классическим РПГ. Благо во время очередной эскалации палестино-израильского конфликта наглядным примером было показано, что куда более крепкий танк при сравнении с американской машиной ОБТ Merkava 4 прекрасно поражается репликой ещё советского РПГ-7.

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Источник фото: wallpaperflare.com





И уже как заявляют в украинском Генштабе, часть доставленных Abrams уже побывали в своих первых боях во время неудавшегося контрнаступления в Запорожской области.

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Правда некоторые эксперты считают, что не меньшего вреда сложной технике из-за океана удастся получить не во время боев против русских танков или артиллерии, а во время обслуживания в относительно спокойном тылу из-за недостаточной квалификации украинских техников и инженеров. Ведь где бы не воевали сами американцы, за ними всегда тянутся километровые колонны снабжения со всем необходимым оборудованием и ремонтным комплектом. Очевидно что для украинских военнослужащих так не будет.