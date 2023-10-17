Максимальная дальность одной такой ракеты равна 160 км

Максимальная дальность поставленных ракет ATACMS в версии для украинской армии составила 160 километров. О дальнобойности реактивных снарядов оперативно-тактического уровня, полученных официальным Киевом, проинформировало издание Washington Post, имеющее осведомленные источники среди как администрации Белого дома, так и среди функционеров Пентагона. По мнению сообщившей стороны, дистанция в 100 миль для передаваемого комплекса является средней. А вот более дальнобойные версии ударного боеприпаса способны преодолевать и больше 300 км, передал технические характеристики более мощных разновидностей информатор.





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Источник фото: artstation.com







Как стало известно, ранним утром ВСУ атаковали Бердянск Запорожской области, и вполне вероятно и Скадовск в Херсонском регионе. Это первый зафиксированный случай использования таких наземных снарядов класса "земля-земля" со стороны украинской армии. Причем для максимализации повреждений, поставки были тайными. Но разумеется последний ход за российской стороной, имеющей желание, а главное возможности достойно ответить на этот выпад украинской стороны. Благо ракет и иных особых средств накоплено достаточно.

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Достоверно известно, что российская "Герань" получила очередное обновление, касающиеся эффекта неожиданности: непосредственно перед самим прилётом управляющий модуль отключает двигатель и ударный дрон пикирует в полной тишине, тем самым ещё больше вводя дезорганизацию в ряды обороняющихся на объекте.