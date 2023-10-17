Но израильская армия быстро учится

В Forbes по достоинству оценили оперативность и своевременность решения израильских военных "одеть" свои основные боевые танки Merkava в дополнительные латы - так называемые защитные противодронные козырьки, больше известные на западе как cope cages. Вероятней всего идею "подбросили" защищенные подобного рода накидкой российские танки на СВО. Военспец Дэвид Экс похвалил находчивость действующих военнослужащих, по праву переживающих за выживаемость вверенного им дорогостоящего образца гусеничной машины. Но как считает эксперт, навесы а-ля "антихамас" обладают одним недостатком, но очень серьёзным: они не прикрывают уязвимые места Меркавы должным образом.





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Т-90М с противодронным козырьком. Источник фото: armyrecognition.com







Предваряя свои рассуждения о слабости текущих ОБТ израильтян, Экс сделал небольшую заметку о текущем положении дел среди дешевых средств поражения бронетехники, которые можно купить в свободном доступе за несколько тысяч долларов. Это разумеется оказались хорошо знакомые россиянам и украинцам квадрокоптеры и дроны-камикадзе с FPV-принципом управления. Первые сбрасывают противотанковые заряды или ВОГи, а вторые сами являются таким снарядом. И такой летающей "армадой" можно повредить или уничтожить многие сотни танков, уверен специалист. К настоящему дню известно о поражении двух Меркав с помощью дрона-сбрасывателя.





Израильская версия "cope cages". Источник фото: телеграм







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И сделанные работы вызывают похвалу, но по мнению Экса недостаточны, так как лишь защищают верхнюю полусферу ОБТ. А как же быть с другими слабыми зонами танка, такими как движитель в передней части гусеничной платформы и тыловая часть башни, где располагаются контейнеры с боезапасом, задается автор публикации в Forbes.