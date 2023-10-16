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Madarator
При захвате опорного пункта израильской армии повстанцы сожгли танк Merkava советским "Конкурс-М"
Теперь над захваченной позицией реет флаг Хезболлы

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   Самый современный танк в составе израильской армии Merkava 4 оказался беззащитен ещё против советской разработки. Так оператор ПТРК "Конкурс-М" смог одним выстрелом подбить "самый лучший танк в мире" в районе ливанской границы. После уничтожения прикрикивающей опорный пункт ЦАХАЛ тяжелой бронетехники, над захваченной оборонительной позицией был установлен флаг Хезболлы.


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Источник фото: google.com


   Основной боевой танк израильской армии в модификации "4" относится к классу ударной и актуальной версии Меркава, принятой на вооружение в ЦАХАЛ ещё в 2004 году. И пусть вас не обманывает срок в 20 лет, прошедший с первоначальной даты поставок в действующую еврейскую армию - танк на протяжении двух десятилетий непрерывно совершенствовался. В добавок помимо крепкой и толстой брони получил активную защиту Trophy, по задумке израильских военных инженеров поражающую ещё на подлете противотанковую ракету или снаряд. Но так в идеале. А на практике вышеописанный образец танковой мысли ведущих специалистов израильской оборонки был поражен ещё советским ПТРК аж 1974 года, будучи создан тульским КБ Приборостроения.  


Источник фото: altyn73.livejournal.com


   Между тем на вооружении палестинских повстанцев есть и другие средства поражения тяжелых танков, такие как РПГ-7 с противотанковыми выстрелами производства Ирана, являющимися лицензионной копией советских боеприпасов.

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   Сама по себе массовая потеря якобы наилучшего танка в мире против даже не регулярной армии делает плохую рекламу израильскому ОБТ его всячески распиаренной системе Trophy.

#merkava #merkava mk4 #merkava mk4m #trophy #птрк малютка
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