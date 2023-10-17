Причем образец космического движителя был разработан самостоятельно

Пока Китай то ли делится Loongson в ревизии LS3A6000, а то ли не спешит своим аналогом американского процессора Intel с Россией, в частности с компанией "Норси-Транс", российская частная фирма SR Space удивила собственной разработкой. Так космическая организация выполнила успешные огневые испытания камеры сгорания движителя. Как оказалось, ракетный двигатель РД-1 смог в рабочем режиме выполнить кислородно-метановый запуск. Соответствующее видео размещено в ТГ-канале отечественного разработчика космических технологий.





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Источник фото: SR Space





Компания согласно открытым источникам, проектирует, и что главное, производит самостоятельно легкие и сверхлёгкие ракеты, кроме того проводит работу по зондированию планеты Земля, выполняемую дистанционно.





Источник фото: SR Space





Так сказать, это наш ответ Илону Маску и лишнее тому доказательство, что в России не перевелись ещё кулибины, способные при должном финансировании достойно и на равных соревноваться с самим Роскосмосом.

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Испытание и работу того самого РД-1 можно посмотреть по ссылке в ТГ компании.