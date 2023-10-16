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Madarator
В Японии активизировались местные медведи, совершающие нападения и ранившие 109 человек
Это самое большое количество пострадавших в такого рода статистике за всё время наблюдения в Японии

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   Местные мишки на территории страны Восходящего солнца не очень желают ложиться спать в зимнюю спячку и тем самым выражают свою бурю протеста. "Протестующие медведи" выражают свое недовольство тем, что до невероятной частоты активизировали свое агрессивное поведение, нападая на ни в чём не повинных жителей Японии. Так по меньшей мере 109 человек пострадали во время "медвежьего бунта" с апреля по сентябрь. Причем эта статистика достигла максимальных значений с момента своего подсчета с 2007 года, как рассказало министерство охраны окружающей среды.


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Источник фото: rossaprimavera.ru


   Только за утро понедельника потапычи два раза предприняли атаку на жителей префектуры Акита, расположенной в районе острова Хонсю. Медведи нанесли ранения в области шеи и лица, но пострадавшие сумели выжить. Всего медведи проявили нездоровую активность в 15 префектур из 47-ми, сообщают зоозащитники. 


Источник фото: tourjapan.ru


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   Как рассказало природоохранное ведомство Японии, местные представители рода медвежьего проявляют максимальную агрессивность в период перед зимней спячкой. По заявлению "специалистов-медвежатников", косолапых могли "достать" неурожаи желудей и каштанов, ставших одним из важных блюд в меню мишек. А раз рацион уменьшился, крупные звери, совершенно не боясь, перемещаются поближе к человеку, разоряя поля и сады, разрывая мусорники.

#медведи #нападения медведей #нападения медведей в японии
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