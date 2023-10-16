Но многие масс-медиа подхватили эту новость

Пока восторженные мировые СМИ подхватили кадры работы мощного луча лазера, работающего против атаковавших небесный свод Израиля снарядов и ракет, запущенных сторонниками движения ХАМАС, продвигая нарратив о "супероружии" высокотехнологичного ЦАХАЛ, как оказалось, всё это было тщательно спланированным фейком. Причем большего курьеза ситуации добавляет то, что это кадры из компьютерной игры Arma. Как тебе такая дезинформационная атака Илон Маск?

Израильские журналисты лично проверили и подтвердили, что якобы боевое применение местными силами ПВО системы "Железный луч", попросту фейк. А само видео принадлежит компьютерной игре.

реклама





Источник фото: military.pravda.ru







А на самом деле сегодняшний день богат на так называемые дезинформационные операции, так "всамделишный" удар по Бейруту силами Тель-Авива тоже оказался неправдой.

Между тем ЦАХАЛ находится рядом с границей сектора Газа и ждёт хорошей погоды и разумеется приказа для масштабной операции по розыску и захвату высокопоставленных командиров ХАМАС, виновных в субботней атаке своей территории, в ходе которой погибло не менее 1000 гражданских, и не менее 100 военных.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

С другой стороны неизбирательные бомбардировки целых густонаселенных кварталов палестинского анклава вовсе не способствуют политическому урегулированию донельзя разозленных друг на друга сторон палестино-израильского конфликта. Но небольшая надежда на мирный договор всё-таки есть, хотя с каждым новым днём противостояния она всё меньше.