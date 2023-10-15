Ранее появилась информация, что Израиль готовиться к применению лазерных систем ПВО

Телеграм-каналы публикуют сообщения о первом в мире боевом применении Израилем лазерной системы ПВО Iron Beam ("Железный луч", по аналогии с "Железным куполом"). В качестве подтверждения в сеть выложен ролик, на котором яркий луч уничтожает сначала группу из двух целей, а спустя несколько секунд видно и третью вспышку с характерным лучом.

Официальные израильские каналы ещё не подтвердили факт применения лазерного оружия, однако, вчера военкоры заявили, что Израиль применит такое оружие для защиты от снарядов в самое ближайшее время.

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По расчётам, один перехват лазерной ПРО обойдётся в 3-4 доллара по сравнению с одним перехватом системы ПРО «Железный купол» в 50 тысяч долларов.





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По заявленным характеристикам, «Железный луч» уничтожает цели на высоте до 7км, облучая их в течение 4-5 секунд. Главные преимущества лазера перед ракетами-перехватчиками — более низкая стоимость выстрела, неограниченный боезапас, более низкая стоимость обслуживания и меньшая численность оружейного расчёта, а также быстрое поражение цели.