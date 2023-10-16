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Madarator
Вашингтон готов предоставить Украине 2 млрд долларов, но это помощь будет одна на двоих с Израилем
Но для этого ещё должен дать свое согласие Конгресс

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   Украина всё-таки дождется военной и финансовой помощи от Белого дома. Может быть. Так Вашингтон планирует попросить не менее 2 млрд. долларов для поддержки восточноевропейской республики. Правда "грузом" идет Израиль, с кем вашингтонское вспомоществование и должно быть разделено. Но это ещё не все условия, рассказал помощник президента США. Так по словам советника Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, глава Овального кабинета хочет сделать обращение для Конгресса с просьбой выделить совместный пакет как для официального Киева, так и для Тель-Авива. Но не всё так просто: решение президента ещё должен утвердить Конгресс, резюмировал советник в своей беседе с телеканалом CBS.


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Источник фото: ria.ru


   И разумеется в таких сложных случаях, нужна "двухпартийная поддержка", добавил Салливан. И если всё пройдет гладко, то украинские власти получат помощь для защиты свободы и суверенитета, а Израиль для защиты от террористов.

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   Вместе с тем важность Украины для США не сравнить с важностью Израиля, где последний является настоящим форпостом Северной Америки на Ближнем Востоке, а восточноевропейская республика с её невыносимой коррупцией и лишним балластом в виде неудавшегося контрнаступления, не по нраву европейским союзникам и Белому дому.

#джейк салливан #cbs
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