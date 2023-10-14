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Madarator
Зеленский потребовал от журналистов перестать писать про коррупцию внутри Украины
А что случилось? Коррупции нет, или она захватила всё и вся?

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   Не только лишь все, а точнее вообще никто среди украинских журналистов не должны писать про коррупцию внутри страны. Именно такой "совет" потребовал Владимир Зеленский исполнить от местных акул пера. Мотивировал он это классическим - "страна в опасности" и в огне боевых действий. Про это решила написать главред портала ZN.UA Юлия Мостовая.

   Со слов главы информационного сайта, украинский президент дал настоятельные "рекомендации" с убедительнейшей просьбой не записывать на диктофоны и смартфоны этот разговор. Как обмолвилась Мостовая, всё началось после резонансных случаев расследования "золотых яиц" и других продуктов питания, закупающихся явно по завышенным ценам. После чего в финале своей беседы дал устное указание не педалировать всеобщее нелицеприятное украинское явление. Как сказал Зеленский, "молчать надо до Победы".

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Источник фото: bbc.com


   Правда по публикации Statesman, та самая победа неуловимо ускользает от украинского Генштаба, который вместо выхода уже к осени на рубежи азовского побережья и в лучшем случае достигая сухопутной границы с Крымом, остановился в паре километров от первоначальной линии фронта на момент наступления лета, когда 4 июня началось затухающее на сегодняшний момент неудачное контрнаступление в Запорожской области. В результате к октябрю за практически 5 месяцев силы ВСУ освободили пару ничего не значащих даже в тактическом плане сел, да и то, знаменитое Работино придется вероятно оставить из-за риска попасть в котел.


Источник фото: trud.ru


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   Разумеется, провал на ниве вооруженной борьбы с Россией, да ещё и крупные коррупционные кейсы крайне затрудняют вопросы финансирования правительства Владимира Зеленского, где на Западе ничего не стесняясь, уже прямо говорят: борьба с коррупцией является одним из условий вступления Украины в Евросоюз. Но если воровать будет нельзя - то зачем украинскому чиновничеству нужна Европа?

#владимир зеленский #владимир зеленсский
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