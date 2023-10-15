ООН продолжает просто смотреть...

Пока израильский политический истеблишмент в глубоких раздумьях по поводу целесообразности проведения широкомасштабной наземной операции в секторе Газы и стоит рядом с оной, буквально ожидая хорошей погоды (в еврейском государстве впервые за четыре месяца прошел масштабный дождь) и жаждая поймать тех самых высокопоставленных руководителей ХАМАС, обвиняемых в организации крупного вторжения ХАМАС и дружественных ей палестинских группировок на территорию Израиля, спустя неделю от начала яростного противостояния сторон, правозащитная организация Human Rights Watch смогла доказать использование официальным Тель-Авивом применение белого фосфора в составе своих артиллерийских боеприпасов. И, по заявлению группы HRW, использование такого вещества - это зримая угроза для мирного населения пострадавшей стороны.





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Источник фото: телеграм





По данным расследования экспертов организации, они отсмотрели кадры обстрелов Ливана и сектора Газы, нанесенные в минувшие вторник и в среду, и пришли к выводу, что использование снарядов, содержащих белый фосфор, было массовым и неоднократным. Они применялись в атаках в порту собственно Газы и рядом с ливанской границей.

Между тем ранее Израиль гарантировал, подписав соответствующий документ, неприменение запрещенного фосфора в населенных пунктах с плотной жилой застройкой.

В самом ЦАХАЛ использование таких боеприпасов отрицают (что естественно).





Источник фото: телеграм





Как рассказал специалист Лама Факих, директор правозащитной организации по Ближнему Востоку и Северной Африке, попадание этого химического вещества на кожу создаёт жуткие ожоги и долговременные страдания.

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Использование белого фосфора запрещено Конвенцией ООН об обычном оружии, если он применяется вблизи проживания гражданского населения.