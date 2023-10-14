Поэтому мирный договор Зеленского страшит куда больше чем продолжение СВО

Российская спецоперация на Украине продолжается и в скором времени перейдет в зимнюю стадию, а то самое летнее контрнаступление ВСУ, которое "плавно" перетекло в весеннее, уже выдохлось. Но это лишь цветочки, а вот "ягодки" ждут украинского лидера Владимир Зеленского на потенциальных переговорах с РФ. Причем во время заключения нового мирного договора между странами официальный Киев непременно лишится части своей территории, уверен отставной советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

По его мнению, высказанному в беседе, записанной для ютьюб-подкаста Stephen Gardner, экс-полковник считает, что Банковая передаст России Харьков и Одессу. Всё это станет следствием того, что Кремль не отказался от своих замыслов и достигнет желаемого, в том числе и нейтралитета восточноевропейской республики, высказался собеседник Гарднер.

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Источник фото: rg.ru







Как объяснил Макгрегор, всё "упирается" в Вашингтон: ведь без помощи последнего Украина обречена и не способна оказать длительное сопротивление российской армии. Причем плохой пример может быть "заразителен": как только Белый дом откажется всячески помогать Киеву, за примером заокеанского союзника незамедлительно последует и Брюссель, кратно урезая свою помощь. Если все эти факторы действительно будут место быть, то для Зеленского, как правителя, настанет конец, - подытожил ветеран.

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И многие факторы прямо сейчас, что Киев действительно окажется без должной поддержки, так как всё внимание приковано конфликту между Израилем и палестинскими группировками сектора Газа.