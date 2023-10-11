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Madarator
Российская армия получила очередную партию танков Т-90М и Т-72Б3М с расширенной защитой
В отличие от западной бронетехники техники, российские ОБТ прекрасно справляются с почвой Украины

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   Отечественное оборонное ведомство отчиталось о поступлении ещё одной партии танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М, получивших заводской уровень расширенной защиты. Об очередном успешном производственном плане рассказал официальный представитель научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод".

   Как сообщается, "подарок" для МО был приурочен к празднику на самой бронетанковой фабрике, где в скором времени состоится день рождения российского завода.

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Источник фото: ria.ru


   Оба танка, поставленных в боевые подразделения ВС РФ, отличаются надежной защитой и прекрасными тактико-техническими характеристиками, позволяющими выполнять целый ряд задач на передовой. Так Т-72Б3М в отличие от своей более ранней модификации Т-72Б, значительно усовершенствован и соответствует по ряду ключевых уровней российскому ОБТ Т-90А. А танк Т-90М для защиты от современных западных ПТРК обладает актуальной версией динамической брони "Реликт". Так же этот ОБТ способен успешно бороться с немецкими "Леопардами" и остальными гусеничными машинами в ночное время суток, благодаря установленному продвинутому тепловизионному прицелу.

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   А между тем Германии - страны с самым развитым промышленным комплексом в Европе, "хватило" лишь на передачу в украинскую армию танков Leopard 1A5 ещё 80-ых годов.

#т-90м #т-72б3м
Источник: rg.ru
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