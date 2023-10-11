Такая "метеочувствительность" плохо влияет на украинскую армию, уверены в Нью-Йорк таймс

На Европу стремительно надвигается осеннее похолодание, но украинским военным совсем не холодно, особенно держащим оборону в районе потенциального авдеевского котла, сообщают в The New York Times. Причина, по которой бойцы ВСУ не тоскуют по лету, названа чрезвычайно горячая обстановка на местах, любезно устронную российской армией, ежесекундно выпуская "эшелоны" боеприпасов, в том числе и массивных корректируемых авиабомб. В глазах уставших бойцов украинской армии это похоже на "бесконечный" огненный дождь, которому нет конца и края, пишет издание.





реклама





Источник фото: glasnarod.ru





В комментариях журналисту известной газеты, военнослужащий назвал капли такого дождя "тяжелыми" по причине как своей интенсивности, так и разнообразия применяемого российского вооружения, куда входят фугасные авиабомбы, гранаты, ракеты и тяжелый калибр артиллерийских снарядов, перечислил оператор украинского спецназа.





Источник фото: asd.news







Так военный ВСУ, проходящий службу 79-й десантно-штурмовой бригаде, выдал информацию, что практически "невозможно" удержать текущую линию обороны даже с учетом размещения большей части бойцов в подземных бункерах-городах. Непрерывные обстрелы россиян чрезвычайно истощают силы защитников Авдеевки, резюмирует NYT.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

А вот о чем действительно важном умолчал оператор элитной бригады, так это о грозящем оперативном окружении, в самом негативном варианте угрожающем перерасти в полноценный котел по примеру битвы за Бахмут из которого мало кто сможет уйти.