Современная немецкая техника продолжает гореть "по расписанию" на СВО

Что уж удивляться, когда в современных сражениях от дешевых дронов-сбрасывателей, купленных на интернет-площадках, горят "самые лучшие образцы танков" в лице тяжелобронированного ОБТ, тогда как продукция немецкого ОПК пылает "по щелчку пальца" от куда более мощных вооружений на полях конфликта высокой интенсивности, чем и является российская спецоперация на Украине.

Так в одном из осенних боев продолжающегося украинского летнего контрнаступления, в кадр попала прошедшая модернизацию германская БМП Marder 1A3. Несмотря на заводские работы по повышению выживаемости экипажа и десанта, повысить "стойкость" гусеничной машины не удалось.

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Источник фото:rambler.ru





И действительно, горящая бронетехника, принадлежащая с большей вероятностью 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, не очень впечатляет украинских потенциальных призывников, которые по меткому замечанию прессы, получили название "армия зомби".





Скриншот из видео. Источник фото: vk.com







Надо отдать должное, немецкие инженеры умели признавать свои ошибки, и ещё в 80-ых годах начали работать над проектом тяжелой БМП, получившей заводское наименование Marder 2.

Так во избежание поражения единственным попаданием советских танков того времени, 42-тонную платформу усилили до уровня западных ОБТ. Теперь Мардер мог устоять против попадания кумулятивного 125-мм выстрела. Речь идёт разумеется не о массированном обстреле.





Marder 2. Источник фото: awru.my.games







В качестве вооружения "тяжелая" БМП обладала 35-мм или 50-мм орудийными стволами на выбор. Для поражения советских танков хотели добавить и "зубастый" ПТРК PARS-3MR, наводящий противотанковую ракету по лазерному лучу.

Максимальная скорость проекта после установки 1000-лошадного двигателя достигала порядочных 75 километров в час по дороге с твердым покрытием.

Правда ввиду урезания военных расходов и настроению "мир, труд, май", объект отправился "на полку", так и не пойдя в серию.





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