Как говорится, воровать надо "в меру"

США всемерно поддерживают и будут поддерживать Украину и её армию. Но покровительство, в том числе и финансовое, не будет длиться вечно. Об меняющихся условиях в отношениях между Киевом и Вашингтоном сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби во время своего официального выступления.

Со слов высокопоставленного функционера, сегодня восточноевропейская республика получила субсидию на 200 млн. долларов, заступничество будет продолжаться, но поддержка не будет бесконечной, - заявил вашингтонский чиновник. Сроки окончания такой помощи пока что не озвучены.

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Источник фото: ktvq.com







Правда даже в выступлении на тему Украины не только ей досталась "отеческая" любовь правительственного работника. В своей речи Кирби вновь упомянул Израиль, который тоже получит американское благодетельство. Но для последнего оно тоже не будет вечным. Когда же воспособление для еврейского государства закончится, Кирби так же не уточнил, но предложил, что "подспорье" будет зависеть от скорости расходования боеприпасов при операции последнего против палестинской автономии в ходе анонсированного грандиозного штурма.





Источник фото: kommersant.ru







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Между тем официальный Вашингтон кулуарно обещал Владимиру Зеленскому отдать свой снарядный арсенал, размещенный на "берегах обетованных" украинской армии, но Тель-Авиву не понравилась это предложение из-за якобы возможного конфликта между ним и неназванным противником в самой ближайшей перспективе. Как оказалось, прогнозы израильской стороны, высказанные в начале года, оказались пророческими.