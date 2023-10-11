Но "не заметить" такие сигналы было куда более выгодней

Разведка Израиля могла знать заранее о вероятном вторжении палестинских вооруженных сил со стороны сектора Газа от своих коллег из Египта. Так в беседе с обозревателями издания The Times of Israel, высокопоставленный член египетского правительства сообщил, что потенциальное нападение членов ХАМАС на территорию еврейского государства не было неожиданностью для них, о чем они незамедлительно сообщили израильским спецслужбам.





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Источник фото: vedomosti.ru







Поэтому как только данные о вероятном совместном нападении боевых группировок были получены Египтом, он тут же связался с Израилем. Но как пояснила египетская сторона неофициально, возможно израильская разведка проигнорировала предупреждение и не передала его выше по цепочке, поэтому Биньямин Нетаньяху вполне вероятно и не узнал критически важную информацию для безопасности страны, находящейся на земле обетованной.





Источник фото: bbc.com







Нападение ХАМАС на земли Израиля для многих стало неприятным сюрпризом, но заметное количество значимых политиков, масс-медиа и экспертов в большинстве своем выдвинули обвинения в адрес правительства Израиля, в особенности его "рыцарей плаща и кинжала", неспособных заранее спрогнозировать и вычислить приверженцев радикального способа среди палестинских активистов бороться за свою независимость.

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Между тем израильская пресса в лице Haaretz прямо обвинила в неспособности донельзя милитаризированного государства противостоять "горстке повстанцев" лишь одного человека в стране - и это многократно избранный на должность премьер-министра Биньямин Нетаньяху.