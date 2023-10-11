А вот Хаймарсов и сил ВВС для остановки мощного прорыва танковой группировки россиян у ВСУ не нашлось

Украинские социальные сети всколыхнуло видео прорыва российской бронетехники, стремительно продвигающееся по бывшим украинским позициям на участке фронта рядом с Авдеевкой, пока что контролируемой силами ВСУ. Записать стремительный удар российских бронетанковых групп смогли разведывательные дроны украинской армии, в бессилии своем лишь фиксирующие движение гусеничных машин.





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Источник фото: 5-tv.ru





А между тем помимо оптики следящих БПЛА, наблюдаемую картинку комментировал украинский оператор, "скрашивающий" свою речь обилием обсценной лексики. Вероятней всего военнослужащему не было понятно, как ввиду критически тяжелой ситуации для украинцев, атакующий кулак россиян совершенно без опаски продвигался вперед, не встречающий никакого адекватного сопротивления со стороны РСЗО HIMARS и авиационных отрядов ВСУ. Словно полевая артиллерия и воздушные силы полностью "забыли" про неиллюзорный вариант вероятной ситуации прорыва российской стороной. Что кстати на видео отчетливо и видно.





Вероятно усыпляемые долгим спокойствием на авдеевском направлении украинские войска расслабились и упустили момент скрытного накопления живой силы и крупной ударной штурмовой группы ВС РФ. Поэтому недооценка обстановки обернулась для держащих оборону ВСУ "снарядным ливнем" и иными совершенно не мелкими неприятностями, сообщил в своем интервью для The New York Times спецназовец 79-й десантно-штурмовой бригады.









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Теперь потеря бдительности в городе-спутнике Донецка грозит украинским военнослужащим в этом районе весьма уверенном попадании в огневой мешок с последующим пленением или ситуацией весны 2023 года, когда после освобождения Бахмута пленных практически не было.