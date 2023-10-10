Недооценка противника всегда приводит к плачевным событиям

Быстрота атаки ХАМАС на Израиль и неспособность последнего положиться на своих силовиков в оперативном режиме, является не просто случайностью или недооценкой противника, а тщательно продуманным планом по дезинформации и введении в заблуждение спецслужб еврейского государства, утверждают представители палестинского движения.

Руководители организации смогли заставить поверить Израиль, что не имеют никакого желания вступать в прямое противоборство с его полицией и армией, а заняться сугубо экономическими проблемами своего анклава. К тому же бедность последнего не требует какого-то подтверждения. Но в то же самое время ударные силы политической партии палестинской автономии специально проводили свои тренинги на глазах у ЦАХАЛ.

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Источник фото: ria.ru







Наша "наглость" настолько была показная, что мы соорудили тренировочный городок, напоминающий израильский населенный пункт в секторе Газа и демонстративно проводили учебные штурмы и высадку десантных подразделений, рассказал источник, близкий к командирам ХАМАС в своей беседе с Reuters. Между тем Израиль наблюдая все эти приготовления воочию, не придал вида и подумал, что все эти мероприятия кроме демонстрации показушной силы ничего из себя не представляют, - закончил представитель политсилы палестинцев.

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Такая беспечность и безграничная вера в свои силы стоила дорого Израилю, и как бы иррегулярные формирования без использования бронетехники и артиллерийской поддержки резким наскоком захватили командные пункты и КПП израильтян.