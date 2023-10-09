Теперь израильская разведка уже совсем не та что раньше

Израиль, а точнее его спецслужбы, полностью проспали внезапный рейд бойцов ХАМАС утром субботы 7 октября 2023 года. Этот день станет настоящим "памятником" некомпетентности и неспособности соответствующих органов должным образом реагировать на внезапные угрозы. А разветвленная агентурная сеть и продвинутые методы электронного наблюдения оказались полностью бесполезными, дабы справиться с вторжением, а точнее предотвратить его.





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Источник фото: stmegi.com







По данным издания Guardian, ровно девять лет назад в 2014 году в Израиле дали старт секретному проекту по созданию разведывательной "паутины", призванной установить связи с потенциальными информаторами. Для этого сотрудникам, вербующим гипотетических доносчиков, составили психологический и медицинский портреты интересующих спецслужбы персон. Предателями должны были стать люди с тяжелым финансовым положением, слабым здоровьем или жертвы сексуального насилия. Так же в сборе информации помогали и пограничные работники, проводящие беседы с лицами, пытающимися покинуть сектор Газа. В активной разработке были и задержанные боевики, находящиеся на длительном заключении в израильских службах. Нельзя забывать и про амбициозный проект Pegasus, продвинувший мастерство по взлому и добыче информации в мире на новый недостижимый уровень.





Источник фото: idf.il







А вместе с тем по сообщению газеты, ХАМАС не сидел сложа руки, а создавал автономные децентрализованные сети военной коммуникации, позволяющие обходить израильские "закладки". Да и само субботнее нападение было осуществлено с высочайшим уровнем конспирации и секретности.

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К тому же обширное разведсообщество Израиля не смогло заметить, как ХАМАС непосредственно перед атакой незамеченным смог к местам прорыва подвезти оружие, группы вторжения. Причем абсолютно бесполезными оказались камеры, сенсоры, постоянные патрули и пулеметы, управляемые дистанционного, - резюмируют в Guardian.