Эскалация израиле-палестинского конфликта ощутимо нарастает

В Израиле вводится в действие пункт 30 Алеф, означающий официальное объявление войны палестинской автономии. Действие этого протокола было последний раз "активировано" ровно 50 лет назад в 1973 году во время активной фазы "Войны судного дня".

Между тем прямо сейчас продолжаются боестолкновения в местности Маген, рядом с сектором Газа между израильской армией и боевыми группами ХАМАС. Со стороны Армии обороны Израиля используется тяжелая техника и звучат выстрелы танковых орудий.

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Источник фото: forpost-sevastopol.ru







А рядом с территорией конфликта еврейское государство начало массовую эвакуацию 24 местных поселений вблизи с мятежной автономией, пишет издание The Times of Israel. На всё про всё жителям опасных районов даются ровно одни сутки. Именно столько времени по мысли чиновников необходимо для перемещения в безопасные районы страны.

В местах наиболее активного противостояния по сообщениям источников, уже находятся не менее десяти тысяч военнослужащих ЦАХАЛ, задействующих авиацию и танки. Так вероятно выстрелом из последних был полностью разрушен полицейский участок в Сдероте, где забаррикадировались бойцы ХАМАС.





Разрушенное здание полиции в городе Сдерот. Источник фото: Телеграм







Вчера после запуска около двух тысяч самодельных реактивных снарядов в направлении земель израильского государства, боевые подразделения Палестины перешли границу и совершили нападение на гражданские и военные объекты близлежащих населенных пунктов. По результатам тщательно спланированного и грамотно осуществленного рейда было уничтожено значимое количество военной техники, в том числе и "самые совершенные" танки Merkava Mk4M.

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Помимо борьбы с собственно израильскими армейскими структурами, бойцы палестинских группировок взяли в заложники не мене 100 человек, в том числе и высокопоставленных военных в чине генерала. К настоящему времени с обеих сторон погибло около полтысячи гражданских.