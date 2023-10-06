Денег уже нет, но вы держитесь

В середине минувшего августа Джо Байден сильно хотел от Конгресса, чтобы последний поддержал Украину на сумму в 24 млрд. долларов, но с наступлением осенних холодов и обострения политической борьбы в администрации Белого дома отказались в императивном порядке "диктовать" свою волю по поводу транзакций официальному Киеву членам местного парламента, информирует The Washington Post.

Теперь Овальный кабинет вынужден приспосабливаться к изменившемуся тренду и пристально следить за борьбой и последующей победой очередного соискателя на место спикера палаты представителей. И как только станет ясно, кто же займет вожделенное кресло, уже персонально с ним начать политические торги по поводу военной и финансовой поддержки Украины, рассказал высокопоставленный функционер из команды Джо Байдена. Ключевым, что сейчас необходимо знать, что текущие потребности Владимира Зеленского в финансировании его правительства будут удовлетворены, утверждает собеседник издания.

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Источник фото: bbc.com







Между тем не так спокойны и уверены в последующем благоприятном исходе в Пентагоне, где потенциальный руководитель палаты представителей может оказаться куда менее сговорчивым и способным пойти на компромиссы, что касается будущего вспомоществования для восточноевропейской республики. Например занимающий должность руководителя Юридического комитета Джэим Джордан прямо сказал, что его курс, как члена палаты представителей, не будет отличаться мягкостью, а Стив Скализ из лагеря республиканцев "тот ещё подарок", не способный идти "на сделки" и аналогичный сторонник "крепкой руки".

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Предыстория недавнего американского парламентского противостояния: ровно три дня назад ныне прошлый глава палаты представителей Конгресса США был убран с должности спикера. Что интересно, "помешал" ушедший руководитель своему однопартийцу Мэтту из-за жаркой политической борьбы по поводу слишком быстрого соглашения Маккарти с представителями Белого дома, принадлежащих к "стану оппонентов" его родной партии - демократов.