Как говорится, плох тот начальник Пентагона, который не умеет "пилить"

Гиперзвуковое вооружение "подарило" России Владимира Путина то самое неоспоримое преимущество стратегического уровня, дозволяющее первой возвыситься над Вашингтоном, уверен отставной работник ЦРУ Рэй Макговерн. По мнению аналитика, выступление Владимира Путина во время недавнего посещения форума "Валдай" об испытаниях гиперзвуковых ракет стоит рассматривать как справедливую заявку на стратегическое доминирование над США. Причем это превосходство было достигнуто Кремлем впервые.





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Источник фото: kommersant.ru







Не мог не пройтись Макговерн, прекрасно осведомленный о внутренней кухне Пентагона и его провальных военных проектах и разработках, о текущем состоянии "самой сильной армии в мире", где ответственно заявил, что F-35 - это самый бесполезный боевой продукт: ведь как можно назвать самолет превосходным и "не имеющим аналогов", если любой мало-мальский идущий дождь способен "запретить" подыматься в воздух истребителю так называемого 5-го поколения? А пока армейские функционеры ведомства США "пилили" космического уровня оборонные бюджеты, сначала СССР, а потом его правопреемница Россия, со всей надлежащей продуманностью вложились в разработку гиперзвукового вооружения и справедливо снимают сливки в текущем времени, получив баллистический снаряд, который в принципе невозможно сбить, - рассказал бывший специалист из ЦРУ во время стрима на ютьюб-канале Judging Freedom.





Испытания. Источник фото: militaryrussia.ru





Ровно 48 часов назад российский президент сделал заявление об уровне развития российских вооружений, способных "перевернуть шахматную доску". Речь шла о МБР "Буревестник" и ракете "Сармат".





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