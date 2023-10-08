Атомный снаряд способен достигнуть любого места на территории США

"Буревестник", крылатая ракета межконтинентального уровня, благодаря своей ядерной установке и иным скрытым достоинствам не способна быть перехваченной в текущих реалиях ни одной, даже самой совершенной системой ПВО в мире, включая передовые версии американских MIM Patriot PAC-3 и норвежских NASAMS. Это неоспоримое преимущество признали во время передачи на телеканале CNN.





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Источник фото: google.com







По словам спикера, ракета летит к цели над рельефом местности с "нереалистичным" покрытием, снижающим радиолокационную заметность воздушного снаряда. Причем делать она это может сколь угодно долго. Разумеется на всём протяжении полета её не сбить ни одной из разновидностей ПВО, уверен ведущий.





Буревестник Источник фото: google.com







Такие характеристики заставляют нервничать Пентагон, говорит Джил Доэрти, который, несмотря на некоторые шапкозакидательские настроения ранее, теперь уже не считает наличие данной ракеты на вооружение "красивым мультиком" и с опасением ожидает её массового промышленного производства.

И надо признать, военное руководство США отдает полный отчёт об угрозе со стороны снаряда с реактивным двигателем: ведь любой из таких образцов способен поражать цели военного назначения на всей территории США, заявил экс-майор Майк Лайонс.









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48 часов назад стало известно, что лидер России Владимир Путин сообщил о завершении испытательных стрельб крылатой ракеты "Буревестник". Одновременно завершены технические работы и по созданию ракеты "сверхтяжелого класса" - Сармат. Причем, по официальным заявлениям МО РФ, "Сармат" встанет на боевое дежурство для охраны рубежей страны очень скоро.