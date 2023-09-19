Самолет 5-го поколения курьезным образом улетел на автопилоте без летчика

В это сложно поверить, так как напоминает сюжет военной комедии, но в США F-35, относящийся к 5-му поколению авиатехники, взял да улетел в режиме автопилота, пока летчик истребителя решил катапультироваться. И вот ко вторнику стало известно, что инцидент завершился, когда сообщили о найденных в Южной Каролине обломках самолета, которые в течение 24 часов не могли найти ни с помощью всевидящих спутников Пентагона, ни с помощью наземных поисковых команд. Разумеется, подобный ЧП не прибавил очков команде Джо Байдена, мигом удостоившейся разгромной критики от Республиканской партии. О не очень-то приятных комментариях прямых конкурентов на грядущих президентских выборах рассказало издание Hill.





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Источник фото: theguardian.com







На провал военных в оперативном порядке отреагировал член палаты представителей от штата Аризона Энди Биггс, искренне поразившийся, как руководство, назначенное лично Байденом, смогло потерять истребитель стоимостью 80 млн. долларов? По предположению народного избранника, это наверняка не единственный случай, просто один из немногих, когда широкой общественности удалось узнать о столь чувствительной потере даже для безграничного американского оборонного бюджета.





На Западе самостоятельный полет F-35 уже окрестили "полетом зомби". Источник фото: military.com







Не забыла уколоть официальный Вашингтон и представительница штата Колорадо Лорен Боуберт, едко заметив, что вместо повышения боеготовности армии США, в самой армии пропагандируют навязанную выше политику прогрессистской повестки.

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Что на самом деле вызвало потерю самолета, рассказывать Пентагон не стал, ведь пока Скайнет не создан, нельзя же его обвинить в "бунте машин"?