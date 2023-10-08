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Telegraph: Байден попросит у конгресса 100 млрд долларов для Украины - этого должно хватить до 2025
Попросить-то он может, а кто ж ему их даст?

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   "Под шумок" палестино-израильского противостояния Джо Байден надеется добиться выделения 100 млрд. долларов. С таким обращением, но без привязки к теме Иерусалима и сектора Газы он обратится к американскому конгрессу. Такой суммы по мнению президента США должно хватить до предстоящих президентских выборов, информирует издание Telegraph, ссылаясь на неназванных чиновников Белого дома.

   По расчётам вашингтонской администрации, именно такой размер денежного трансфера позволит продержаться украинской армии и Киеву против ВС РФ примерно полтора года. В Белом доме это называют "большим пакетом", при его принятии Джо Байдену и его помощникам больше не потребуется уделять времени отдельным процессам, которые тратят "много времени и нервов" на укрепление украинской обороноспособности, считают информаторы издания.

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Здание Белого дома. Источник фото: Википедия


   Тем временем в Reuters располагают данными, что уже в будущую среду будет выделен очередной "трансфер помощи" для ВСУ размером 200 млн. долларов. Сюда войдут боеприпасы и некоторая боевая техника, уточняют в ИА.

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   Пока Вашингтон помогает "чем может", новый лидер словацкого парламента Роберт Фицо и его политсила смогли добиться полной отмены военной помощи Словакии для Киева, о чем объявила президент маленькой республики

#джо байден #белый дом #сша и украина
Источник: rg.ru
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