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Пока на Украине с нетерпением ждут поставок американских истребителей F-16 в виде безвозмездной передачи, а на самом деле изнывают от настоящего дефицита всего и вся из-за прекращения военной помощи со стороны США и Европы, российская сторона не дожидаясь появления в составе ВСУ старого, но относительно актуального боевого самолета, уже начинает подготавливать свои РЭБ-подразделения ко встрече "долгожданного заокеанского гостя". По утверждению РИА Новости, используемые в зоне проведения российской спецоперации комплексы электронного подавления, получат новую прошивку, позволяющую противоборствовать в режиме реального времени бортовой аппаратуре самолетов, сделанных General Dynamics (речь идет о тех самых "Falcon").
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Источник фото: secretmag.ru
К слову об изменениях в программируемых настройках обновленных РЭБ. По словам глубоко осведомленного источника, известно, что теперь для отечественных систем направленных помех будет тяжелей подавить старые советские самолеты, находящиеся на текущей службе в ВСУ, чем более новые F-16, если последние действительно будут переданы западными союзниками Киева украинской армии.
Источник фото: rt.ru
Правда в настоящий момент больше всего актуальна тема разговоров, чем фактическая передача группы истребителей: пару недель назад канадский премьер-министр Джастин Трюдо лично пообещал проконтролировать процесс обучения летчиков с Украины владению F-16. Но вот в Дании и Нидерландах признали, что работают над трансфером своих самолетов в ВВСУ, "правда" передача начнется лишь по готовности украинских пилотов управлять сложной боевой воздушной техникой.