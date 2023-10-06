Наверное из-за этого в текущих выборах одержал победу "пророссийский" Роберт Фицо

Текущая ситуация в Словакии довела местных жителей до того, что они считают, что украинским беженцам живется гораздо комфортней и приятней в их бедной республике из-за богатой поддержки действующих властей. Своим негодованием и гневом они поделились с журналистом Financial Times Рафаэлем Миндером во время его визита в населенный пункт Чонковце, находящийся совсем рядом с украинской границей на расстоянии от последней в пределах 10 километров.





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Источник фото: chonkovce-obec.sk







Так словаки рассказали, что якобы "бедные" беженцы из соседней восточноевропейской республики могут себе позволить купить автомобили премиум-класса, на которых совершенно не таясь здесь ездят. А само благожелательное настроение к "вынужденным лишенцам" кардинально поменялось за последние 12 месяцев, утверждает Ян Скиба. По мнению бывшего старосты поселения, словаки не против оказывать поддержку и помощь нуждающимся беженцам, но только лишь если у них действительно нет средств к существованию. В то же время по его замечаниям, как можно захотеть поделиться всем с человеком, если у него машина явно на порядок выше чем у обычного жителя Словакии? К тому же сама республика за этот год не стала богаче, а скорее - наоборот, не в последнюю очередь видимо в этом сыграли антироссийские санкции, "благодаря" которым цена на нефть и газ стала дороже, а их покупать всё равно надо.





Источник фото: google.com







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И словно чувствуя перемены в настроениях потенциальных избирателей или выполняя заранее приготовленный Брюсселем или Вашингтоном сценарий, тамошний президент Зузана Чапутова наложила вето на помощь для Украины, как только завершились парламентские выборы в республике. И совершенно не стоит удивляться, когда оказалось, что на них победил политический проект экс-премьер-министра Роберта Фицо, пообещавшего в канун выборов, что если он выиграет, то ВСУ "останутся на голодном пайке" от Словакии.