Такие звоночки для Вашингтона и Брюсселя не очень-то приятны

Пока официальный Киев верит сам в способность Украины бороться и заставляет сделать то же самое остальной мир, в Словакии на это есть свое видение. Так экс-премьер республики Роберт Фицо прямо объявил, что Словакия сталкивается с куда более серьёзными проблемами и вызовами, чем важность Украины для первой. И это мнение стоит учитывать хотя бы потому, что политическая партия, в которой Фицо лидер, выиграла свежие выборы в парламент. Поэтому вероятно Киев и вовсе не дождется военной помощи от Братиславы.





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Источник фото: regnum.ru





Политик попытался "подсластить пилюлю", заявив, что украино-российский конфликт нуждается в скорейшем урегулировании и мирном плане для его прекращения. И отставной премьер-министр на 100% уверен, что необходимо выбрать линию переговоров, даже если она продлится 10 лет, вместо того, чтобы остаться на линии противостояния, сообщило слова новоиспеченного победителя предвыборной гонки в выборный орган Словакии издание ТАСС.

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А для Вашингтона и Брюсселя победа партии "Направление — социальная демократия", есть сигнал сирены, сигнализирующий о всевозрастающих антиукраинских настроениях в Европе.