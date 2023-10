Текущему украинскому лидеру судьба уготовила совершенно негативный вариант

Проигрыш украинского государства в противостоянии с Россией зафиксирует совершенно другой политик вместо Владимира Зеленского, уверен отставной спецслужбист Скотт Риттер. А вот текущего украинского лидера к этому моменту в списке живых может не оказаться, мыслит экс-офицер. Причем даже если Зеленский не погибнет в ходе покушения, политический путь его будет закончен и вряд ли когда возобновится, таково мнение эксперта для подкаста Through the eyes of на YouTube.





Причем часы Зеленского пробивают свой последний тик-так прямо сейчас и рассчитывать для себя на положительный исход со стороны текущего хозяина Банковой глупо, уточнил полковник в отставке. А "закроет сделку" с РФ совершенно иной персонаж. Именно это ключевое лицо со стороны Украины будет тем, кому придется пойти практически на все условия Кремля. Со стороны же США и ЕС помощи ждать не придется, которым останется лишь чисто технически зафиксировать новую картину реальности.

Но даже если Владимир Александрович останется у власти, Украине придется передать ряд областей России из-за нежелания в "момент возможностей" в марте прошлого года договориться с Москвой в ходе Стамбульских соглашений.