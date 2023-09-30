Скорее всего Зеленскому нужно быть "готовым" на новые потери ряда регионов

Украина обязательно лишится части своих территорий, и речь не идёт про новые российские регионы на востоке, уверен отставной американский разведчик Скотт Риттер. Причины "отвала" ряда украинских земель стоит искать в безуспешной попытке найти свое спасение в безусловном подчинении условному Западу.

Как заявил бывший военный для ютьюб-подкаста Midwestern Marx, официальный Киев во время мартовских событий минувшего года мог заключить "сделку века", когда представители Украины и России встретились на переговорах в Стамбуле. Но Зеленский "под присмотром" НАТО решил выбрать "свою игру" и отказаться от мирного плана. В итоге вместо восточных регионов, украинский лидер может "рассчитывать" на куда большие потери, помимо ушедших в лоно РФ частей Запорожской, Херсонской областей и ЛНР с ДНР.

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В одну и ту же реку не войти дважды. Стамбул-2022. Источник фото: rbk.ru







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Теперь восточноевропейской республике стоит быть готовой лишиться Харькова, Днепра, Сумщины, Николаева и Одессы. Назад дороги нет, уверен американский экс-спецслужбист. Стамбульские соглашения не реанимировать, и всё это привело киевскую власть вовсе не туда, куда она мечтала во главе со своими вашингтонскими и лондонскими кураторами.