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Madarator
Вместо 221 тыс. долларов министр обороны США Ллойд Остин будет получать 1$ из-за республиканцев
Таким экстравагантным способом победившее партия Трампа хочет заставить уйти в отставку не угодного им чиновника

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   Отголоски политической борьбы между партией республиканцев и демократов затронули министра обороны США Ллойда Остина, чья зарплата после противостояния слонов и ослов уменьшилась до смешных значений в 1 американский доллар. Именно столько будет получать высокопоставленный военный после внесения и принятия республиканской поправки палаты представителей, имеющих право на такие решения из-за большинства мест в нижней палате американского парламента.

   Что интересно, бывшая зарплата министерского функционера составляла приличные 221 тыс. долларов.

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Генерал армии США Ллойд Остин. Источник фото: ria.ru


   Как оказалось, падение "зарплатных доходов" Остина ровно в 221 000 раз связано с ярым нежеланием однопартийцев Дональда Трампа видеть в кресле "главного военного" вышеозначенного чиновника и явное недовольство его непосредственно выполненной работой на таком ответственном посту. По мысли большинства палаты представителей, такой скачок вниз вынудит члена кабинета министров Байдена "самоуволиться". 


Марджори Тейлор Грин. Источник фото: rbk.ru


   Высказалась по теме Ллойда Остина и известная противница текущего хозяина Овального кабинета Марджори Тейлор Грин, член американского Конгресса от республиканцев. Она считает что из-за крайне неудовлетворительной работы действующего руководителя Пентагона, национальная безопасность Америки поставлена под зримую угрозу.

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   Неизвестно, расстроится после таких "пассажей" Ллойд Остин или нет, но прямо сейчас он является долларовым миллионером с нажитым состоянием в размере 7 млн. долларов.

#ллойд остин #марджори тейлор грин #зарплата министра обороны #министр обороны сша #республиканцы и демократы
Источник: news.mail.ru
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