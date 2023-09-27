Как оказалось, различий в яркости фейерверков между уничтоженными M2 Bradley и Marder - нет

К полку уничтоженных с усовершенствованной бронезащитой M2A2 Bradley ODS-SA добавились их германские "коллеги" Marder 1А3. Одну из уничтоженных гусеничных БМП удалось запечатлеть с близкого расстояния и соответствующие фотографии опубликовать в мировой паутине. Что интересно, до сего дня, где демонстрировались сгоревшие и раскуроченные до состояния "восстановлению" не подлежит, немецкие "Куницы" показывались в записи с разведывательных дронов россиян. Но только за последние 24 часа было поражено два Marder и в ближайшие дни их количество может существенно пополнится.





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Источник фото: 1zoom.ru







Перенесемся к свежим фотографиям: прекрасно видно, как после встречи с российскими средствами поражения немецкой бронемашине не помогли ни усовершенствованная в процессе плановой модернизации броня, так и противопожарное оснащение. У этого конкретного экземпляра оплавились от высокой температуры алюминиевые детали. Причем полностью. Совершенно легко понять, что даже в случае операции эвакуации в тыл, такой корпус не восстановить. Единственный выбор - это отправиться в утиль или на свалку металлолома.





Источник фото: ТГ-канал "Уничтоженная техника ВСУ"







Хотя пораженные ОБТ Leopard 2 ревизий А4 и А6 украинские ремонтные подразделения пытаются всеми способами вывезти в тыл для последующей передачи польской фабрике, специализирующейся на восстановлении танков со статусом "потрачено". А вот в случае с Marder иного выхода, чем везти непосредственно в страну-производитель (Германия), у украинского Генштаба и нет. Правда последняя звезд с неба не хватает, особенно сейчас, когда даже бронеединицы, находившейся длительный срок на хранении, не удается оперативно починить и обновить.





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Источник фото:Дзен-канал "ВОЕНКА Военная техника со всего мира"

